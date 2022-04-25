Міжнародний кримінальний суд розслідуватиме військові злочини росіян в Україні

Міжнародний кримінальний суд (МКС) візьме участь у спільній групі з розслідування військових злочинів в Україні після російського вторгнення. Прокурор МКС Карім Хан і генеральні прокурори Литви, Польщі та України підписали угоду про першу в історії участь Міжнародного трибуналу з військових злочинів у слідчій групі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Цією угодою сторони посилають чіткий сигнал про те, що будуть зроблені всі зусилля для ефективного збору доказів основних міжнародних злочинів, скоєних в Україні, і притягнення винних до відповідальності", - йдеться в заяві Євроюсту.

Литва, Польща та Україна минулого місяця підписали угоду про створення групи для обміну інформацією та розслідування військових злочинів і злочинів проти людяності.

Хан на початку минулого місяця почав розслідування військових злочинів, скоєних російськими військами в Україні, після того, як про це попросила безпрецедентна кількість держав-членів суду.

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