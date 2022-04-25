ru ua
Вт, 26 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Міжнародний кримінальний суд розслідуватиме військові злочини росіян в Україні

Новость на русском →
Україна, Понеділок 25 квітня 2022 16:27
Міжнародний кримінальний суд розслідуватиме військові злочини росіян в Україні Фото: Міжнародний кримінальний суд розслідуватиме військові злочини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародний кримінальний суд (МКС) візьме участь у спільній групі з розслідування військових злочинів в Україні після російського вторгнення. Прокурор МКС Карім Хан і генеральні прокурори Литви, Польщі та України підписали угоду про першу в історії участь Міжнародного трибуналу з військових злочинів у слідчій групі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Цією угодою сторони посилають чіткий сигнал про те, що будуть зроблені всі зусилля для ефективного збору доказів основних міжнародних злочинів, скоєних в Україні, і притягнення винних до відповідальності", - йдеться в заяві Євроюсту.

Литва, Польща та Україна минулого місяця підписали угоду про створення групи для обміну інформацією та розслідування військових злочинів і злочинів проти людяності.

Хан на початку минулого місяця почав розслідування військових злочинів, скоєних російськими військами в Україні, після того, як про це попросила безпрецедентна кількість держав-членів суду.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів Україна пропонує привести положення Кримінального кодексу у відповідність до норм міжнародного права

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
DAILY
Руслан Стефанчук: Шансів у будь-якої проросійської партії більше не буде
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Руслан Стефанчук: Шансів у будь-якої проросійської партії більше не буде