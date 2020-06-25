"Укрзалізниця" відновлює рух електричок в Івано-Франківській області

"Укрзалізниця" відновлює залізничне сполучення приміських поїздів у Івано-Франківській області. Раніше в регіоні були скасовані електрички через повені.

Про це повідомили в прес-службі "Укрзалізниці".

Наголошується, що із-за негоди були пошкоджені 14 ділянок залізничної інфраструктури. При цьому станом на ранок, 25 червня, ліквідовані наслідки на 9 таких ділянках. Всі роботи по відновленню інфраструктури планують завершити сьогодні до 22:00.

"Основні роботи проводилися в районі рік Дністровсько-Прутського басейну, де з-за тривалих опадів були пошкоджені об'єкти залізничної інфраструктури. Зараз відновлювальні роботи завершені на перегонах Делятин - Яремче, Яремче - Микуличин, Долина - Вигода. Тривають роботи на перегонах Микуличин - Ворохта, Бурштин - Галич, Калуш - Бочаров і Заболотив - Видинев", - повідомили в УЗ.

Як зазначили залізничники, перший поїзд Коломия-Снятин буде відправлений вже у 20:16. Завтра буде відновлено рух потягу Івано-Франківськ-Яремче.

Нагадаємо, через масштабні повені в Івано-Франківській області відзначили приміські поїзди:

Коломия - Снятин;

Снятин - Коломия;

Ворохта - Івано-Франківськ;

Івано-Франківськ - Ворохта.

Раніше РБК-Україна писало, що паводки в Івано-Франківській області йдуть, 25 червня рівень води знизився на півтора метра.