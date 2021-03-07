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УЗ призупиняє сполучення з Закарпаттям через "червоної" зони карантину

Новость на русском → Київ, Неділя 07 березня 2021 10:40
УЗ призупиняє сполучення з Закарпаттям через "червоної" зони карантину Фото: поїзд (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

З вівторка, 9 березня, "Укрзалізниця" припиняє висадку, посадку пасажирів на всіх станціях Закарпатської області. Регіон потрапив в "червону" зону карантину.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Також тимчасово припинено продаж квитків і на Закарпатті.

Зазначається, що обмеження діятимуть до кінця карантинних заходів.

При цьому в компанії зазначили, що до 8 березня включно пасажири з квитками зможуть виїхати або дістатися до Закарпаття поїздами.

"Укрзалізниця уважно стежить за ситуацією і готова до призначення спеціальних рейсів на прохання Закарпатської ОДА для вивезення 2100 осіб з квитками на час дії карантинних обмежень", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, УЗ призначила на 8-9 березня 5 спеціальних рейсів з "червоної" зони карантину. Поїзди виконають рейси на прохання Чернівецької та Івано-Франківської областей.

Крім того, Закарпатська область потрапила в "червону" зону карантину через погіршення ситуації з коронавірусом. Додаткові карантинні обмеження почнуть діяти вже 8 березня.

Раніше повідомлялося, що в Україні зараз існує небезпека розширення "червоної" зони карантину. Все більше областей потрапляють в "помаранчеву" зону.

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