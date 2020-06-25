У Слов'янську пом'якшили карантин
"Укрзалізниця" відновила продаж квитків в Слов'янськ. Таке рішення було прийнято у зв'язку з пом'якшенням карантину в місті.
Про це повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".
Наголошується, що зараз відновлені зупинки на станції Слов'янськ поїздів далекого прямування №1/2 Івано-Франківськ - Костянтинівка, №712/711 Київ - Костянтинівка та №126/125 Київ - Костянтинівка.
Також відновлені зупинки приміських поїздів:
Нагадаємо, 6 червня було припинено продаж квитків на потяги в Слов'янськ у зв'язку з посиленням карантину.
Раніше РБК-Україна писало, що "Укрзализныця" відновила залізничне сполучення зі Львовом.
Також відновлено рух приміських поїздів у Львівській області.
Автор: Игорь Литвиненко