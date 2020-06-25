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"Укрзалізниця" відновила продаж квитків в Слов'янськ

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У Слов'янську пом'якшили карантин

"Укрзалізниця" відновила продаж квитків в Слов'янськ. Таке рішення було прийнято у зв'язку з пом'якшенням карантину в місті.

Про це повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".

Наголошується, що зараз відновлені зупинки на станції Слов'янськ поїздів далекого прямування №1/2 Івано-Франківськ - Костянтинівка, №712/711 Київ - Костянтинівка та №126/125 Київ - Костянтинівка.

Також відновлені зупинки приміських поїздів:

  • №6018 Фенольна - Лиман;
  • №6225 Святогірськ - Краматорськ;
  • №6002 Слов'янськ - Святогірськ;
  • № 6208 Слов'янськ - Курдюмівка;
  • №6231 Святогірськ -Скотувата;
  • №6244 Скотувата - Близнюки;
  • №6251 Близнюки - Скотувата;
  • №6072 Скотувата - Слов'янськ;
  • №6004 Костянтинівка - Святогірськ;
  • №6249 Лиман - Фенольна;
  • №6219 Лиман - Близнюки

Нагадаємо, 6 червня було припинено продаж квитків на потяги в Слов'янськ у зв'язку з посиленням карантину.

Раніше РБК-Україна писало, що "Укрзализныця" відновила залізничне сполучення зі Львовом.

Також відновлено рух приміських поїздів у Львівській області.

Автор: Игорь Литвиненко

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