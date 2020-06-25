"Укрзалізниця" відновила продаж квитків в Слов'янськ. Таке рішення було прийнято у зв'язку з пом'якшенням карантину в місті.

Про це повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".

Наголошується, що зараз відновлені зупинки на станції Слов'янськ поїздів далекого прямування №1/2 Івано-Франківськ - Костянтинівка, №712/711 Київ - Костянтинівка та №126/125 Київ - Костянтинівка.

Також відновлені зупинки приміських поїздів:

№6018 Фенольна - Лиман;

№6225 Святогірськ - Краматорськ;

№6002 Слов'янськ - Святогірськ;

№ 6208 Слов'янськ - Курдюмівка;

№6231 Святогірськ -Скотувата;

№6244 Скотувата - Близнюки;

№6251 Близнюки - Скотувата;

№6072 Скотувата - Слов'янськ;

№6004 Костянтинівка - Святогірськ;

№6249 Лиман - Фенольна;

№6219 Лиман - Близнюки

Нагадаємо, 6 червня було припинено продаж квитків на потяги в Слов'янськ у зв'язку з посиленням карантину.

Раніше РБК-Україна писало, що "Укрзализныця" відновила залізничне сполучення зі Львовом.

Також відновлено рух приміських поїздів у Львівській області.