"Укрзалізниця" в терміновому порядку підвищила тарифи на вантажні перевезення

"Відповідно до наказу Міністерства інфраструктури України від 11.08.2021 №418, починаючи з 00 годин 17.08.2021, розрахунок плати за вантажні перевезення проводиться за тарифами Збірника тарифів із застосуванням коефіцієнтів для: вантажів 1 класу - з 17.08.2021 - 1,831; з 01.01.2022 - 2,204; 2 класу - з 17.08.2021 - 2,613; з 01.01.2022 - 2,782, 3 класу - з 17.08.2021 - 3,722; з 01.01.2022 - 3,722", - сказано в телеграмі УЗ.

Таким чином, тарифи на ж/д перевезення почали двоетапний цикл підвищення, в результаті якого виростуть на 30%. Як відомо, за 10 останніх років тарифи вже зросли на 195%, без урахування останнього подорожчання.

Раніше в Європейській бізнес-асоціації заявили, що не підтримують бажання УЗ і Міністерства інфраструктури підвищити тарифи на перевезення. В асоціації зазначили, що підвищення не було передбачено Консолідованим фінансовим планом УЗ на 2021 рік, а відповідно, бізнес не закладав у власні фінансові плани зростання витрат на логістику. До того ж, в пояснювальній записці до проекту відсутній розрахунок собівартості перевезень по видах вантажів, що робить чергове підвищення необгрунтованим.

У свою чергу в Американській торговельній палаті заявили, що незрозумілою залишається мета підвищення тарифів, адже в фінансовому плані УЗ відсутні збитки від вантажних перевезень. Крім того, в АСС нагадали, що УЗ вже неодноразово підвищувала тарифи на вантажні перевезення, що змушувало бізнес переходити на використання альтернативних видів транспортування, внаслідок чого залізниця втрачала обсяги перевезень і доходи.

Про необхідність прозорого формування тарифної політики в УЗ сказано також в "Національної стратегії збільшення прямих іноземних інвестицій в Україну", яку підготувало Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та міжнародна компанія Ernst & Young на замовлення Кабінету міністрів.

"Також необхідна боротьба з корупцією за рахунок збільшення прозорості, і розробка концепції регулювання тарифів на перевезення, яка допоможе встановити розумні тарифи. Для цього потрібно доопрацювати і прийняти Проект Закону "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту" (...) Незалежний регулятор зможе здійснювати державне регулювання у сфері транспорту і внести зміни до відповідних методик розрахунку тарифів", - резюмували в Ernst & Young.