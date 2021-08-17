"Укрзализныця" в срочном порядке повысила тарифы на грузовые перевозки

"В соответствии с приказом Министерства инфраструктуры Украины от 11.08.2021 №418, начиная с 00 часов 17.08.2021, расчет платы за грузовые перевозки производится по тарифам Сборника тарифов с применением коэффициентов для: грузов 1 класса - с 17.08.2021 - 1,831; с 01.01.2022 – 2,204; 2 класса - с 17.08.2021 - 2,613; с 01.01.2022 – 2,782, 3 класса - с 17.08.2021 - 3,722; с 01.01.2022 – 3,722", - сказано в телеграмме УЗ.

Таким образом, тарифы на ж/д перевозки начали двухэтапный цикл повышения, в результате которого вырастут на 30%. Как известно, за 10 последних лет тарифы уже выросли на 195%, без учета последнего подорожания.

Ранее в Европейской бизнес ассоциации заявили, что не поддерживают желание УЗ и Министерства инфраструктуры повысить тарифы на перевозки. В ассоциации указали, что повышение не было предусмотрено Консолидированным финансовым планом УЗ на 2021 год, а соответственно, бизнес не закладывал в собственные финансовые планы рост расходов на логистику. К тому же, в Пояснительной записке к проекту отсутствует расчет себестоимости перевозок по видам грузов, что делает очередное повышение необоснованным.

В свою очередь в Американской торговой палате заявили, что непонятной остается цель повышения тарифов, ведь в финансовом плане УЗ отсутствуют убытки от грузовых перевозок. Кроме того, в АСС напомнили, что УЗ уже неоднократно повышала тарифы на грузовые перевозки, что заставляло бизнес переходить на использование альтернативных видов транспортировки, вследствие чего железная дорога теряла объемы перевозок и доходы.

О необходимости прозрачного формирования тарифной политики в УЗ сказано также в "Национальной стратегии увеличения прямых иностранных инвестиций в Украину", которую подготовило Агентство США по международному развитию (USAID) и международная компания Ernst & Young по заказу Кабинета министров.

"Также необходима борьба с коррупцией за счет увеличения прозрачности, и разработка концепции регулирования тарифов на перевозки, которая поможет установить разумные тарифы. Для этого нужно доработать и принять Проект Закона "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта" (…) Независимый регулятор сможет осуществлять государственное регулирования в сфере транспорта и внести изменения в соответствующие методики расчета тарифов", - резюмировали в Ernst&Young.