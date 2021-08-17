Підвищення тарифів на залізничні перевезення без реформи УЗ - не дасть результату, - експерт

Влада має провести повноцінну реформу "Укрзалізниці", а не в чергове підвищувати тарифи , адже додаткові кошти від цього поглинає корупція.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву гендиректора федерації роботодавців і транспорту України Володимира Гусака.

"Ми вже все це проходили. Вже були підвищення тарифів на 30%, на 20%, на 15% в минулі роки. І щоразу говорили, що це дозволить УЗ робити інвестиції. Але всі ці гроші кудись зникали. І нічого не змінювалося, і інвестицій по факту ніхто не робив", - сказав Гусак.

Він нагадав, що виконання інвестиційної програми УЗ ніколи не перевищувало 70%, а у 2019 році воно взагалі впало до 50%, що є критично низьким рівнем.

"Не дивно, що в нас потяги сходять з рейок - бо колію ніхто не ремонтує", - вважає Гусак.

На його думку, від чергового підвищення тарифів на вантажні перевезення залізницею УЗ нічого не виграє, а навпаки - втратить ще більше своїх клієнтів, які перейдуть на більше дешеві автомобільні перевезення.

"Гроші від цього чергового підвищення тарифів скоріше за все підуть, як вода у пісок. Як і гроші від усіх попередніх підвищень тарифів", - наголосив Гусак.

Експерт вважає, що процес вирішення проблем компанії потрібно починати з проведення повноцінного реформування УЗ, і лише потім переходити до наведення ладу у тарифоутворенні на перевезення.



"Не треба ставити віз поперед коня. Спочатку має бути визначеність з керівництвом УЗ, проведена зрештою довгоочікувана реформа УЗ з організаційним та фінансовим розділенням на відповідні сегменти - пасажирські перевезення, вантажні перевезення, інфраструктура, чітке виділення непрофільних активів. І лише потім можна і треба вести мову про підвищення тарифів", - підсумував Гусак.