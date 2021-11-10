"Укрзалізниця" повідомила про можливу затримку низки поїздів: список
Фото: в Україні можлива затримка ряду поїздів (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
В Україні протягом двох днів можлива затримка ряду поїздів. Причиною запізнення складів - ремонтні роботи на ділянці Миронівка - Ім. Тараса Шевченка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу УЗ.
"У зв'язку з реконструкцією шляху на ділянці Миронівка - Ім. Т. Шевченка можливі затримки поїздів", - йдеться в повідомленні перевізника.
Запізнення поїздів очікуються за наступними станціями:
- Миронівка;
- П'ятихатки;
- Тимково;
- Бурти;
- Херсон.
Приблизний час затримки поїздів може становити від 5 хвилин до 1 години. Завершення ремонтних робіт заплановано на 12 листопада.