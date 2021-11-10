ru ua
Чт, 11 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

"Укрзализныця" сообщила о возможной задержке ряда поездов: список

Новина українською →
Киев, Среда 10 ноября 2021 15:15
"Укрзализныця" сообщила о возможной задержке ряда поездов: список Фото: в Украине возможна задержка ряда поездов (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Украине в течение двух дней возможна задержка ряда поездов. Причиной опоздания составов - ремонтные работы на участке Мироновка - Им. Тараса Шевченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

"В связи с реконструкцией пути на участке Мироновка - Им. Т. Шевченко возможны задержки поездов", - говорится в сообщении перевозчика.

Опоздания поездов ожидаются по следующим станциям:

  • Мироновка;
  • Пятихатки;
  • Тимково;
  • Бурты;
  • Херсон.

Примерное время задержки поездов может составлять от 5 минут до 1 часа. Завершение ремонтных работ запланировано на 12 ноября.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Херсон
NEWS
"Домой себе возьмите". В СНБО ответили Германии на идею разместить мигрантов в Украине
"Домой себе возьмите". В СНБО ответили Германии на идею разместить мигрантов в Украине
DAILY
Игра против доллара. Как аграрии и "Укрэнерго" поддержали курс гривны
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Игра против доллара. Как аграрии и "Укрэнерго" поддержали курс гривны