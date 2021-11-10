"Укрзализныця" сообщила о возможной задержке ряда поездов: список

В Украине в течение двух дней возможна задержка ряда поездов. Причиной опоздания составов - ремонтные работы на участке Мироновка - Им. Тараса Шевченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ .

"В связи с реконструкцией пути на участке Мироновка - Им. Т. Шевченко возможны задержки поездов", - говорится в сообщении перевозчика.

Опоздания поездов ожидаются по следующим станциям:

Мироновка;

Пятихатки;

Тимково;

Бурты;

Херсон.

Примерное время задержки поездов может составлять от 5 минут до 1 часа. Завершение ремонтных работ запланировано на 12 ноября.