Укрзалізниця відновила роботу онлайн-сервісів з продажу квитків
Фото: Укрзалізниця відновила роботу онлайн-сервісів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Українці знову можуть придбати квитки на потяг онлайн. Укрзалізниця відновила роботу онлайн-сервісів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
"Онлайн-сервіси Укрзалізниці знову на зв'язку! Квитки можна купувати через сайт та чат-бот", - йдеться у повідомленні.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що сервіси з продажу електронних квитків на потяги були тимчасово недоступні.
Укрзалізниця попередила, що проводяться невідкладні технічні роботи. Також не працювали сервісів онлайн-підтримки та гарячої лінії.
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