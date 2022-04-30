ru ua
Сб, 30 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Укрзалізниця відновила роботу онлайн-сервісів з продажу квитків

Новость на русском →
Субота 30 квітня 2022 17:56
Укрзалізниця відновила роботу онлайн-сервісів з продажу квитків Фото: Укрзалізниця відновила роботу онлайн-сервісів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українці знову можуть придбати квитки на потяг онлайн. Укрзалізниця відновила роботу онлайн-сервісів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

"Онлайн-сервіси Укрзалізниці знову на зв'язку! Квитки можна купувати через сайт та чат-бот", - йдеться у повідомленні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що сервіси з продажу електронних квитків на потяги були тимчасово недоступні.

Укрзалізниця попередила, що проводяться невідкладні технічні роботи. Також не працювали сервісів онлайн-підтримки та гарячої лінії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця
NEWS
66-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
66-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Артилерія НАТО. Яку зброю союзники передають Україні через два місяці війни
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Артилерія НАТО. Яку зброю союзники передають Україні через два місяці війни