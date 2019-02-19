"Укрзалізниця" попереджає про збій сервісу покупки квитків

На сайті "Укрзалізниці" після 13:00 почнуться технічні роботи

После 13:00 на онлайн-сервисе "Укрзализныци" по приобретению билетов начнутся технические работы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию УЗ.

Сообщается, что сегодня после 13:00 на сайте начнутся технические работы. Для избежания неудобств при оформлении билетов пассажирам рекомендуют завершить покупку проездных документов до этого времени.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" назначила 26 дополнительных рейсов на скорый пассажирский поезд № 20/19 Киев - Лисичанск в феврале-марте 2019 года. Дополнительные рейсы назначены на нечетные даты на период с 7 февраля по 29 марта.

Отметим, ранее также стало известно, что в 2019 году УЗ планирует на четверть поднять тарифы на перевозки пассажиров. Вместе с тем, в компании отмечают: чтобы сделать перевозки безубыточными, стоимость билетов нужно поднять более чем в 2 раза, а тарифы на перевозку багажа - почти в 3,5 раза.

До этого РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" повысила цены на постельное белье, а также на кофе, чай и воду в поездах.