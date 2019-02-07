В "Укрзалізниці" можуть підвищити вартість квитків удвічі

Фото: залізнична каса (РБК-Україна)

З 1 квітня 2019 індексується рівень тарифів на перевезення багажу і вантажобагажу на 25%

ПАТ "Укрзалізниця" заявляє, що у 2019 року планує на чверть підняти вартість тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

В УЗ наголошують: щоб зробити перевезення беззбитковими, вартість квитків потрібно підняти більш як у два рази, а тарифи на перевезення багажу - майже у 3,5 рази.

"Зміна тарифів на пасажирські залізничні перевезення закладена в кількісні припущення прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019 рік і передбачена в розмірі 25%. "Укрзалізниця" готує пропозицію до Міністерства інфраструктури України провести індексацію тарифів на перевезення пасажирів у два етапи, з 1 квітня на 12% і з 1 жовтня на 12%", - повідомили в прес-службі компанії.

У разі, якщо міністерство й інші причетні органи виконавчої влади підтвердять таку пропозицію, тарифи будуть проіндексовані у всіх категоріях поїздів і вагонів (крім вагонів першого класу поїздів Інтерсіті+), що курсують територією України.

Крім того, з 1 квітня 2019 року індексується рівень тарифів на перевезення багажу і вантажобагажу на 25%.

Раніше РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" підвищила ціни на постільну білизну та напої в поїздах.

Також повідомляється, що "Укрзалізниця" протягом 2019 року має намір кілька разів підвищити тарифи на пасажирські перевезення, а також на перевезення вантажів. Зокрема, УЗ планує підняти вартість квитків на 12% з 1 квітня і ще на 12% - з жовтня. Крім того, можливе додаткове підвищення тарифів на 13-21% - в залежності від категорії поїзда і типу вагона.

Відзначимо, в 2018 році "Укрзалізниця" двічі підвищувала тариф на пасажирські перевезення - на 12% кожен раз.