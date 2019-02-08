УЗ призначила 26 додаткових рейсів на поїзд Київ-Лисичанськ

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Додаткові рейси призначені на лютий-березень

"Укрзалізниця" призначила 26 додаткових рейсів на швидкий пасажирський поїзд № 20/19 Київ – Лисичанськ у лютому-березні 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

Як зазначається, у додаткові рейси призначені на непарні дати на період з 7 лютого по 29 березня.

"Один з найпопулярніших поїздів у наших пасажирів – "Київ – Лисичанськ". У його складі – виключно модернізовані вагони купе та категорії "люкс". Плюс – зручний розклад курсування. На лютий – березень ми призначили ще 26 додаткових рейсів експресу", - повідомив голова правління УЗ Євген Кравцов.

Повідомляється, що поїзд № 20/19 Київ – Лисичанськ курсує з вересня минулого року. Відправлення з Києва о 21:54 та прибуття до Лисичанська о 09:48. Зворотно з Лисичанська відправлення о 20:28 та прибуття до Києва о 08:44.

Поїзд курсуватиме з зупинками на станціях Полтава-Київська, Харків-Балашівський, Куп’янськ-Вузловий, Сватове, Кремінне, Рубіжне.

РБК-Україна писало, що в Україні скорочують періодичність курсування з 31 березня поїзда № 78/73, 74/73 Львів - Ковель - Москва. Він курсуватиме по непарних числах місяця (зараз ходить щодня).

Нагадаємо, "Укрзалізниця" заявляє, що у 2019 року планує на чверть підняти вартість тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом.