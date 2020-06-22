"Укрзалізниця" перебуває у переддефолтному стані, необхідна системна реформа

"Укрзалізниця" перебуває у переддефолтному стані, їй потрібна системна реформа.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Що стоїть за спробою підняти тарифи "Укрзалізниці".

"Починаючи з 2006 року, було прийнято безліч документів, розпорядчих реформувати "Укрзалізницю". Всі вони припускають демонополізацію ринку залізничних перевезень, створення конкурентного середовища, виведення зі складу "Укрзалізниці" підприємств, де конкуренція можлива, залучення приватних компаній і капіталу. У 2019 році президент Володимир Зеленський доручив підготувати новий план реформування "Укрзалізниці". Ніякого плану і, тим більше, його реалізації не було", - йдеться в матеріалі.

Також з вересня 2019 року у Верховній раді лежить законопроект "Про залізничний транспорт", прийняття якого дасть старт системній реформі. Однак, як зазначає видання, профільний міністр Владислав Криклій не поспішає "продавлювати" її запуск, хоча така можливість є, адже президентська партія "Слуга народу" зберігає за собою парламентську більшість.

"Причина в тому, що нереформована "Укрзалізниця" невигідна державі, але може бути вигідна міністерським чиновникам. Зараз управління грошовими потоками залишається підконтрольним, непрозорим і відкритою для зловживань. Про корупцію на "Укрзалізниці" говорили і попередній прем'єр Олексій Гончарук, і колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян, але далі намірів боротися з корупцією справа не пішла", - підкреслюється в матеріалі.

За словами автора матеріалу, два місяці карантину, поставили "Укрзалізницю" у переддефолтний стан, загострили необхідність проведення системної реформи підприємства, котре відстало у своєму розвитку на кілька десятиліть.

Нагадаємо, за даними Держаудитслужби за результатами ревізії фінансово-господарської діяльності АТ "Укрзалізниця" та його 24-х філій за період з 01.01.2018 за 30.09.2019 року виявлено порушень на суму 11,8 млрд грн, що негативно вплинуло на фінансово-господарську діяльність держпідприємства.

Раніше президент Володимир Зеленський на прес-конференції з нагоди першої річниці президентства заявив, що до питання реформи "Укрзалізниці" повернуться через місяць після закінчення карантину, зазначивши, що зараз вона існує тільки на папері.

Водночас економіст Борис Кушнірук вважає, що "Укрзалізниця" стане привабливою для інвестора лише після поділу на окремі бізнеси збиткових пасажирських перевезень і прибуткових вантажних.