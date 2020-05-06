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Держаудитслужба виявила в "Укрзалізниці" порушень на суму 11,8 млрд грн

Новини » Політика     06.05.2020 - 15:28
Держаудитслужба виявила в "Укрзалізниці" порушень на суму 11,8 млрд грн
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ревізією також було встановлено порушення у сфері проведення публічних закупівель на суму  8,9 млрд гривень

В роботі "Укрзалізниці" виявлено порушень на суму 11,8 млрд грн, що негативно вплинуло на фінансову-господарську діяльність держпідприємства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Державної аудиторської служби.

Як повідомляється, порушення виявлені за результатами ревізії фінансово-господарської діяльності АТ "Укрзалізниця" та його 24-х філій за період з 01.01.2018 по 30.09.2019 років.

Зокрема, ревізією встановлено порушень фінансової дисципліни та недоліків у діяльності АТ "Укрзалізниця", що впливають на фінансово-господарську діяльність, на суму 2,9 млрд грн. Також повідомляється, що було недоотримано доходів на суму 210,1 млн грн (заниження тарифів, орендної плати, нестягнення штрафних санкцій та забезпечень виконання договорів тощо), порушення у сфері оплати праці - 55,4 млн грн, завищення вартості робіт, отриманих послуг та придбаних товарів, понаднормативне списання матеріалів тощо - 184,6 млн грн, невиконання договірних зобов’язань, що призвело до сплати фінансових санкцій - 50,8 млн грн, втрата активів через непроведену претензійно-позовну роботу - 9,7 млн грн, інші порушення - 282,8 млн грн (порушення ведення бухгалтерського обліку, лишки, нестачі тощо).

Окрім того, ревізією було встановлено порушення у сфері проведення публічних закупівель на суму 8,9 млрд гривень.

Нагадаємо, раніше екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян назвав істотними недоліками в роботі міністра інфраструктури сумнівну кадрову політику і масштабну корупцію в "Укрзалізниці", а також порадив керівництву Мінінфраструктури та "Укрзалізниці" пошукати фінансовий ресурс не підняттям тарифів на вантажні перевезення, а зосередитися на подоланні корупції, втрати від якої складають 15-20 млрд грн на рік.

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