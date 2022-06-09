УЗ відновлює рух додаткових потягів з Києва до Василькова: актуальний розклад
Фото: "Укрзалізниця" (Віталій Носач, РБК-Україна)
"Укрзалізниця" відновлює курсування приміських потягів у напрямку "Київ - Васильків-2" з 14 червня. Його було призупинено через бойові дії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ.
В бік Києва:
- № 6040 Васильків-2 - Київ-Пасажирський відправляється щоденно зі станції Васильків-2 о 06:10 прибуває на станцію Київ-Пасажирський о 07:14.
- № 6044 Васильків-2 - Київ-Пасажирський відправляється щоденно зі станції Васильків-2 о 08:56, прибуває на станцію Київ-Пасажирський о 09:59.
- № 6048 Васильків-2 - Київ-Пасажирський відправляється щоденно зі станції Васильків-2 об 11:47 і прибуває на станцію Київ-Пасажирський о 12:51.
- № 6052 Васильків-2 - Київ-Пасажирський відправляється щоденно зі станції Васильків-2 о 16:22 і прибуває на станцію Київ-Пасажирський о 17:26.
- № 6056 Васильків-2 - Київ-Пасажирський відправляється щоденно зі станції Васильків-2 о 18:55 і прибуває на станцію Київ-Пасажирський о 19:58.
В бік Василькова:
- № 6039 Київ-Пасажирський - Васильків-2 вирушає з Києва о 07.31 та прибуває до станції Васильків-2 о 08:35.
- № 6043 Київ-Пасажирський - Васильків-2 вирушає з Києва о 10:13 і прибуває на станцію Васильків-2 об 11:16.
- № 6047 Київ-Пасажирський - Васильків-2 вирушає з Києва о 15:09 та прибуває до станції Васильків-2 о 16:12.
- № 6051 Київ-Пасажирський - Васильків-2 вирушає з Києва о 17:38 та прибуває на станцію Васильків-2 о 18:41.
- № 6057 Київ-Пасажирський - Васильків-2 вирушає з Києва о 20:11 та прибуває на станцію Васильків-2 о 21:13.
Як повідомлялося, 7 травня відновили залізничний міст, який з'єднує Ірпінь із Києвом. Перша електричка зі столиці вже прибула до Ірпінського вокзалу.
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