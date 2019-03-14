"Укрзалізниця" погасила єврооблігації на 150 млн доларів

"Укрзалізниця" виплатила черговий купонний дохід по облігаціям

"Укрзализныця" погасила первую часть еврооблигаций на 150 млн долларов и выплатила очередной купонный доход по ним. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Глава "Укрзализныци" Евгенияй Кравцов заявил, что кредитные ресурсы для рефинансирования задолженности были привлечены на внутреннем рынке. Их предоставили "Ощадбанк" и Государственное агентство инфраструктурных проектов Украины ("Укринфрапроект").

"Заимствования были осуществлены в национальной и иностранной валюте, благодаря чему погашены валютные обязательства. Это дополнительно снизило потенциальные риски получения убытков от курсовых разниц", - заявил Кравцов.

Кравцов подчеркнул, что своевременное погашение долговых обязательств в очередной раз подтверждает поддержку железнодорожной отрасли со стороны государства и финансовую стабильность УЗ, а также демонстрирует кредиторам ответственное отношение государства и компании к обслуживанию собственных заимствований.

Напомним, в ноябре Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинг ПАО "Укрзализныця" до уровня "В-" с "CCC/RD" со стабильным прогнозом.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Украины на уровне "B-" стабильным прогнозом. Рейтинговое действие последовало за выпуском евробондов на 2 млрд долларов.