"Укрзалізниця" оприлюднила перелік спецрейсів до "червоних зон" на 3-5 квітня

"Укрзалізниця" продовжує виконувати спеціальні рейси для безпечного вивезення пасажирів з "червоних зон" карантину. Продаж квитків на ці рейси відкрито.

Про це повідомили у прес-службі УЗ .

Поїзд № 1/2 Костянтинівка - Івано-Франківськ, 3/4 Ужгород - Запоріжжя, 5/6 Херсон - Ужгород, 7/8 Київ - Чернівці та зворотно, 13/14 Київ - Солотвино та зворотно, 15/16 Рахів -Харків, 17/18 Харків - Ужгород, 25/26 Одеса - Рахів, 29/30 Київ - Ужгород, 45/46 Лисичанськ - Ужгород, 81/82 Київ - Ужгород та зворотно, 107/108 Одеса - Ужгород та зворотно, 129/130 Кременчук - Івано-Франківськ, 149/150 Полтава-Ворохта, 133/134 Миколаїв-Рахів та зворотно, 135/136 Чернівці-Одеса, 143/144 Ворохта-Київ, 243/244 Київ-Рахів, 357/358 Київ-Рахів та зворотно, 749/750 Київ-Івано-Франківськ та зворотно.

Раніше повідомлялося, що посилення локдауна в Києві і обмеження щодо транспорту з 5 квітня не вплинуть на графік руху поїздів, а також на посадку і висадку пасажирів.

Нагадаємо, в Україні поки не планують вводити локдаун на загальнонаціональному рівні.