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Стало відомо, як ходитимуть поїзди через локдаун у Києві та області

Новость на русском → Київ, Четвер 01 квітня 2021 13:08
Стало відомо, як ходитимуть поїзди через локдаун у Києві та області Фото: локадун в Києві не вплине на залізничні поїздки (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Останнє посилення локдауна в Києві і обмеження щодо транспорту з 5 квітня не вплинуть на графік руху поїздів, а також на посадку і висадку пасажирів. Це стосується і Київської області.

Про це йдеться в повідомленні на сайті "Укрзалізниці".

Повідомляється, що до спеціального розпорядження комісії з ТЕБ та НС обмежувати висадку і посадку пасажирів у Києві та Київській області не будуть. Чинний розклад руху по Києву і області залишається без змін. Це стосується як поїздів далекого прямування, так і приміських електричок до Києва або через столицю.

При цьому УЗ закликає пасажирів вирушати в поїздки тільки в разі крайньої необхідності та з обов'язковим дотриманням маскового режиму.

Зазначимо, транспортні обмеження у регіонах "червоної зони" з важкою ситуацією з COVID встановлюються рішеннями регіональних комісій.

Нагадаємо, з 5 квітня Київ вводить обмеження на роботу метрополітену і наземного громадського транспорту. Як мінімум до 16 квітня в ньому будуть перевозити тільки за спеціальними перепустками.

РБК-Україна писало, як саме будуть пропускати в метро, контролювати, хто заходить до підземки, а також, чи зміниться графік її роботи.

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