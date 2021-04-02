У Зеленського повідомили, чи будуть вводити локдаун на національному рівні

В Україні поки не планують вводити локдаун на загальнонаціональному рівні. Влада буде дотримуватись політики адаптивного карантину, згідно з якою жорсткі карантини будуть вводити локально.

За його словами, посилення карантину в окремих регіонах дозволяє не зупиняти всю країну в цілому.

"Є "червоні" зони в деяких областях. Це не означає, що, наприклад, у Харківській області або в іншій області, де ще "зелена" або "помаранчева" зона, треба вводити локдаун. Ми йдемо локальними локдаунами, і це допомагає", - заявив Тимошенко.

Як приклад роботи адаптивного карантину в Офісі президента привели Івано-Франківську область.

"(Івано-Франківська область - ред.) була кілька тижнів - практично місяць, в червоній зоні, а зараз вона вже з неї виходить. А так би ми ввели локдаун по всій країні і тримали країну. Тому все ж регіональні локдауни працюють", - додав Тимошенко.