ru ua
Пн, 18 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Укрзалізниця змінила графік руху поїздів зі Львова в Хельм і Чернівці

Новость на русском →
Київ, Понеділок 18 квітня 2022 15:30
Укрзалізниця змінила графік руху поїздів зі Львова в Хельм і Чернівці Фото: Укрзалізниця змінила графік руху поїздів між Львовом, Чернівцями та Хелмом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Укрзалізниця змінила графік руху поїздів, що курсують за маршрутом Львів - Чернівці та Львів - Хелм. Пасажирів просять врахувати тимчасову зміну розкладу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

"У зв'язку з проведенням технічного обслуговування дизель-поїздів ДПКр-3 зазнає тимчасових змін розклад руху регіональних поїздів, що курсують у сполученні Львів - Чернівці та Львів - Хелм", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 19 та 21 квітня поїзд № 816/815 Львів - Чернівці ходитиме лише до станції Коломия. У ці дні не курсуватиме склад за маршрутом Чернівці - Львів.

20 та 22 квітня поїзд 816/815 відправлятиметься до Львова зі станції Коломия. У ці дні поїзд за маршрутом Львів - Чернівці курсувати не буде.

Крім того, 20 Квітня не курсуватиме поїзд № 814/813 сполученням Львів - Хелм, а 22 квітня - скасовується склад за маршрутом Хелм - Львів.

Нагадаємо, 13 квітня УЗ повідомила про затримку поїздів за 18 маршрутами через обстріл однієї зі станцій російськими окупантами.

Війна Росії проти України йде 54-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Львів Чернівці Війна Росії проти України
NEWS
54-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
54-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Саїд Ісмагілов: У мусульманському світі кадирівців називають "тік-ток батальйонами"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Саїд Ісмагілов: У мусульманському світі кадирівців називають "тік-ток батальйонами"