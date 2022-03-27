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Остання країна Європи, яка мала залізничне сполучення з Росією, заблокувала його

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Неділя 27 березня 2022 17:08
Остання країна Європи, яка мала залізничне сполучення з Росією, заблокувала його Фото: Фінлядндія заблокувала залізничне сполучення з Росією (uz.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

З 28 березня Фінляндія скасовує залізничне пасажирське сполучення з Російською Федерацією. Це означає, що тепер Росія не має залізничного сполучення з жодною з країн ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

"Сьогодні, 27 березня, відбудуться останні рейси поїздів Allegro між Санкт-Петербургом і Гельсінкі, які забезпечував фінський оператор поїздів VR. Ми продовжували експлуатувати Allegro відповідно до інструкцій влади, щоб забезпечити доступ до Фінляндії для фінів. Протягом цих тижнів люди, які хотіли виїхати з Росії, встигли покинути країну", - повідомив віце-президент з обслуговування пасажирів VR Топі Сімола.

В повідомленні відомства також йдеться про те, що Фінляндія призупиняє вантажні залізничні перевезення з РФ.

Нагадаємо, раніше з країною-окупантом припинили співробітництво світові виробники рухомого складу Siemens та Alstom.

Stadler призупинила діяльність і в Росії, і в Білорусі. Також російську та білоруську залізниці вже виключили з Міжнародного союзу залізниць (UIC).

Своєю чергою, "Укрзалізниця" закликає продовжити залізничну блокаду Росії і ухвалити рішення щодо зупинки транзитного маршруту між Китаєм та Польщею, який проходить через Росію та Білорусь.

Крім того, УЗ звернулась з листом до членів Організації співробітництва залізниць щодо припинення сполучення з Росією та виключення її з міжнародних організацій із позбавленням права приймати будь-які рішення.

У відомстві зазначають, що всі залізниці, які є членами Співтовариства європейських залізниць та інфраструктури (CER) нині активно допомагають Україні із доставкою гуманітарної допомоги.

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