ru ua
Нд, 20 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних рейсів на 20 березня

Новость на русском →
Україна, Субота 19 березня 2022 22:17
Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних рейсів на 20 березня Укрзалізниця (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Укрзалізниця щодня рятує українців з міст, які обстрілюють російські військові. Також компанія опублікувала графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 20 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

Київ, Дарницький вокзал:

  • 8:00 - Інтерсіті+ Дарниця - Львів;
  • 17:00 - Інтерсіті+ Дарниця - Львів.

Харків:

  • 8:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів;
  • 11:30 - №229/230 Харків - Ужгород.

Дніпро:

  • 20:00 - №234/233 Дніпро - Чоп.

Краматорськ:

  • 13:00 - №267/266 Краматорськ - Львів;
  • 16:00 - №269/268 Краматорськ - Львів.

Також додаткові рейси відправляться з Одеси до Ужгорода о 22:32, з Києва до Хелма о 19:13.

Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті Укрзалізниці.

Раніше ми повідомляли, що Укрзалізниця запускає новий веб-ресурс для пасажирів.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 24-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця
NEWS
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Вторгнення РФ досягне піку наступного тижня
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Генерал США Бен Ходжес: Вторгнення РФ досягне піку наступного тижня