Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних рейсів на 20 березня
Укрзалізниця щодня рятує українців з міст, які обстрілюють російські військові. Також компанія опублікувала графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 20 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
Київ, Дарницький вокзал:
- 8:00 - Інтерсіті+ Дарниця - Львів;
- 17:00 - Інтерсіті+ Дарниця - Львів.
Харків:
- 8:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів;
- 11:30 - №229/230 Харків - Ужгород.
Дніпро:
- 20:00 - №234/233 Дніпро - Чоп.
Краматорськ:
- 13:00 - №267/266 Краматорськ - Львів;
- 16:00 - №269/268 Краматорськ - Львів.
Також додаткові рейси відправляться з Одеси до Ужгорода о 22:32, з Києва до Хелма о 19:13.
Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті Укрзалізниці.
Раніше ми повідомляли, що Укрзалізниця запускає новий веб-ресурс для пасажирів.
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