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Укрзализныця опубликовала график эвакуационных рейсов на 20 марта

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Украина, Суббота 19 марта 2022 22:17
Укрзализныця опубликовала график эвакуационных рейсов на 20 марта Укрзализныця (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Укрзализныця ежедневно спасает украинцев из городов, которые обстреливают российские военные. Также компания опубликовала график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на 20 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

Киев, Дарницкий вокзал:

  • 8:00 - Интерсити + Дарница - Львов;
  • 17:00 - Интерсити+ Дарница - Львов.

Харьков:

  • 8:00 - Интерсити + Харьков - Львов;
  • 11:30 - №229/230 Харьков - Ужгород.

Днепр:

  • 20:00 - №234/233 Днепр - Чоп.

Краматорск:

  • 13:00 - №267/266 Краматорск - Львов;
  • 16:00 - №269/268 Краматорск - Львов.

Также дополнительные рейсы отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32, с Киева до Хелма в 19:13.

Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00: 00 на сайте Укрзализныци.

Ранее мы сообщали, что Укрзализныця запускает новый веб-ресурс для пассажиров.

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