Укрзализныця опубликовала график эвакуационных рейсов на 20 марта
Укрзализныця ежедневно спасает украинцев из городов, которые обстреливают российские военные. Также компания опубликовала график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на 20 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
Киев, Дарницкий вокзал:
- 8:00 - Интерсити + Дарница - Львов;
- 17:00 - Интерсити+ Дарница - Львов.
Харьков:
- 8:00 - Интерсити + Харьков - Львов;
- 11:30 - №229/230 Харьков - Ужгород.
Днепр:
- 20:00 - №234/233 Днепр - Чоп.
Краматорск:
- 13:00 - №267/266 Краматорск - Львов;
- 16:00 - №269/268 Краматорск - Львов.
Также дополнительные рейсы отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32, с Киева до Хелма в 19:13.
Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00: 00 на сайте Укрзализныци.
Ранее мы сообщали, что Укрзализныця запускает новый веб-ресурс для пассажиров.
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