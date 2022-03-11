ru ua
Пт, 11 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Укрзалізниця призначила 2 додаткових регулярних поїзди

Новость на русском →
П'ятниця 11 березня 2022 14:53
Укрзалізниця призначила 2 додаткових регулярних поїзди Укрзалізниця призначила додаткові поїзди (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Укрзалізниця призначила додаткові поїзди зі східних областей в західні. Зокрема, тепер людям буде простіше евакуюватися у безпечне місце.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Укрзалізниці.

Потяги курсуватимуть на регулярній основі. Один відправлятиметься з Кременчука, а інший – з Полтави.

Як курсуватимуть поїзди

  • №129/130 Кременчук - Івано-Франківськ. Відправляється з Кременчука о 15:30, прибуває до Івано-Франківська наступного дня о 09:40. Зворотно відправляється о 16:38.
  • №149/150 Полтава - Чернівці відправляється о 15:21, а прибуває – о 12:30. Зворотно, з Чернівців, відправляється о 14:13, а прибуває о 10:40.

Раніше ми повідомляли, що Укрзалізниця запускає новий веб-ресурс для пасажирів.

Також ми писали, що у мережі з'явились фейкові сторінки Укрзалізниці.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця
NEWS
Російська авіація завдала удару по Білорусі
Російська авіація завдала удару по Білорусі
DAILY
Головний рабин Києва та України Моше Асман: Українських євреїв не треба ні від кого "звільняти"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Головний рабин Києва та України Моше Асман: Українських євреїв не треба ні від кого "звільняти"