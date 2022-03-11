Укрзалізниця призначила 2 додаткових регулярних поїзди
Укрзалізниця призначила додаткові поїзди (Віталій Носач РБК-Україна)
Укрзалізниця призначила додаткові поїзди зі східних областей в західні. Зокрема, тепер людям буде простіше евакуюватися у безпечне місце.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Укрзалізниці.
Потяги курсуватимуть на регулярній основі. Один відправлятиметься з Кременчука, а інший – з Полтави.
Як курсуватимуть поїзди
- №129/130 Кременчук - Івано-Франківськ. Відправляється з Кременчука о 15:30, прибуває до Івано-Франківська наступного дня о 09:40. Зворотно відправляється о 16:38.
- №149/150 Полтава - Чернівці відправляється о 15:21, а прибуває – о 12:30. Зворотно, з Чернівців, відправляється о 14:13, а прибуває о 10:40.
Раніше ми повідомляли, що Укрзалізниця запускає новий веб-ресурс для пасажирів.
Також ми писали, що у мережі з'явились фейкові сторінки Укрзалізниці.
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