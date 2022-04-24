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Україна та Росія не узгодили евакуацію з Маріуполя сьогодні. Спробують завтра

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Неділя 24 квітня 2022 17:04
Україна та Росія не узгодили евакуацію з Маріуполя сьогодні. Спробують завтра Фото: віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції Ірини Верещук (facebook.com/vereshchuk.ukraine)
Автор: Сергій Пишкін

Росія не підтвердила режим припинення вогню щодо евакуації українців з Маріуполя. Завтра Україна спробує домовитись знову.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра з питань реінтеграції Ірини Верещук.

"Нам сьогодні не вдалося відкрити гуманітарний коридор (з Маріуполя - ред.). Росія не підтвердила режим припинення вогню. Будемо пробувати завтра", - заявила Верещук.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за словами президент Володимира Зеленського, Україна вийде з переговорного процесу, якщо Росія вб'є наших людей у Маріуполі.

Війна Росії проти України триває шістдесят днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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