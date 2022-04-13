Укрзалізниця назвала потяги, які затримуються через нічний обстріл станції російськими окупантами. Станом на 8:30 відомо про відхилення від графіку за 18 маршрутами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
У транспортній компанії уточнили, що ворог атакував ділянку Шепетівка-Бердичів. Наразі просування цією ділянкою відновили.
Перелік потягів, що затримуються:
Нагадаємо, в ніч на 13 квітня російські військові обстріляли одну із залізничних станцій у центральній частині України.
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