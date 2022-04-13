Укрзализныця назвала поезда, которые задерживаются из-за ночного обстрела станции российскими оккупантами. По состоянию на 8:30 известно об отклонении от графика по 18 маршрутам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
В транспортной компании уточнили, что враг атаковал участок Шепетовка-Бердичев. Сейчас продвижение по этому участку возобновили.
Перечень задерживаемых поездов:
Напомним, в ночь на 13 апреля российские военные обстреляли одну из железнодорожных станций в центральной части Украины.
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