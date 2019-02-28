"Укрзалізниця" призначила поїзд Львів - Перемишль до 8 березня

Поїзд курсуватиме на святкові вихідні з 8 по 10 березня

"Укрзализныця" назначила на праздничные выходные с 8 по 10 марта поезд № 90/89 Львов - Перемышль. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы "Укрзализныци".

Как отмечается, поезд будет курсировать туда и обратно с 8 по 10 марта. Этот поезд введен с введением графика движения поездов на 2018/2019 годы и назначается по необходимости.

Поезд №89 будет отправляться из Перемышля в 10:15 и прибывать во Львов в 13:45. Из Львова поезд будет отправляться в 16:00 и прибывать в Перемышль в 17:46. Время следования поезда составит около 2,5 часа.

Поезд будет состоять из 6 купейных вагонов с местами для сидения 2-ого класса. Стоимость проезда – около 260 грн.

РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" назначила 17 дополнительных поездов к Международному женскому дню 8 марта. Они будут курсировать из Киева во Львов, Ковель, Ужгород, Черновцы, Днепра, Одессы и на других направлениях.

Ранее сообщалось, что ПАО "Укрзализныця" планирует в июне 2019 года запустить поезд Мукачево - Кошице.