Укрзалізниця призначила один евакуаційний рейс на 9 травня

Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційного поїзда на понеділок, 9 травня. Компанія призначила на сьогодні додатково один рейс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю .

В Укрзалізниці зазначили, що час відправлення і прибуття поїздів можуть змінюватися, тому необхідно стежити за актуальною інформацією на сайті компанії.

Нагадаємо, Укрзалізниця скасувала на сьогодні поїзди до Одеси і назад через комендантську годину. Також 9 травня не працюватиме Одеський залізничний вокзал.

Крім того, Укрзалізниця скасувала приміські поїзди до Запоріжжя і назад унаслідок комендантської години 9 травня. Вхід в міський вокзал може бути обмежений.

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