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УЗ скасувала приміські рейси до Запоріжжя 9 травня

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Запоріжжя, Неділя 08 травня 2022 20:38
УЗ скасувала приміські рейси до Запоріжжя 9 травня Фото: УЗ скасувала приміські рейси до Запоріжжя 9 травня (Укрзалізниця)
Автор: РБК-Україна

"Укрзалізниця" скасувала приміські потяги у Запоріжжя та назад через комендантську годину 9 травня. Також вхід до міського вокзалу може бути обмежений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

"На період дії продовженої комендантської години з 19:00 8 травня до 5:00 10 травня тимчасово скасовано приміські поїзди, які курсують до Запоріжжя та назад", - сказано в повідомленні.

Також в УЗ зазначили, що на період дії комендантської години вхід та вихід із залізничного вокзалу з міркувань безпеки може бути обмежений правоохоронними органами.

При цьому посадка в потяги далекого сполучення можлива лише для транзитних пасажирів або пасажирів, які прибули на вокзал заздалегідь, до початку дії комендантської години.

Раніше ми повідомляли, що "Укрзалізниця" також скасувала на 9 травня рейси до Одеси і назад через комендантську годину.

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