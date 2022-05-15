Укрзалізниця призначила один додатковий евакуаційний поїзд на сьогодні

Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційного поїзда на неділю, 15 травня. Компанія призначила на сьогодні додатково один рейс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю .

В Укрзалізниці нагадують, що час відправлення і прибуття поїздів можуть змінюватися, тому необхідно стежити за інформацією, яка публікується на сайті компанії.

Нагадаємо, Укрзалізниця оголосила про припинення курсування евакуаційних поїздів через значне зменшення потоку громадян. При цьому буде залишений один рейс сполученням Покровськ - Дніпро - Львів.

Раніше Укрзалізниця призначила додатковий рейс на один з найпопулярніших напрямків. Йдеться про потяг Київ - Ужгород - Київ.

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