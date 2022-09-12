"Укрзалізниця" призначила евакуаційний рейс з Донбасу

"Укрзалізниця" призначила додатковий евакуаційний поїзд на 12 вересня - з Донбасу до Львова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу УЗ .

Поїзд 234/233 вирушить о 16:30 за маршрутом Покровськ - Дніпро - Львів.

Раніше "Укрзалізниця" попереджала про затримку низки рейсів через проблеми зі світлом.

Нагадаємо, жителів Донецької області закликали терміново евакуюватися.

Адже російські окупанти продовжують руйнувати інфраструктуру. Люди ризикують залишитися без електрики, води, тепла, зв'язку, ліків і їжі.

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