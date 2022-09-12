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"Укрзалізниця" призначила евакуаційний рейс з Донбасу

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Донбас, Понеділок 12 вересня 2022 06:59
"Укрзалізниця" призначила евакуаційний рейс з Донбасу Фото: УЗ призначила евакуаційний рейс з Донбасу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

"Укрзалізниця" призначила додатковий евакуаційний поїзд на 12 вересня - з Донбасу до Львова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу УЗ.

Поїзд 234/233 вирушить о 16:30 за маршрутом Покровськ - Дніпро - Львів.

Раніше "Укрзалізниця" попереджала про затримку низки рейсів через проблеми зі світлом.

Нагадаємо, жителів Донецької області закликали терміново евакуюватися.

Адже російські окупанти продовжують руйнувати інфраструктуру. Люди ризикують залишитися без електрики, води, тепла, зв'язку, ліків і їжі.

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