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"Укрзализныця" назначила эвакуационный рейс из Донбасса

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Донбасс, Понедельник 12 сентября 2022 06:59
"Укрзализныця" назначила эвакуационный рейс из Донбасса Фото: УЗ назначила эвакуационный рейс из Донбасса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

"Укрзализныця" назначила дополнительный эвакуационный поезд на 12 сентября - из Донбасса во Львов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Поезд 234/233 отправится в 16:30 по маршруту Покровск - Днепр - Львов.

Ранее "Укрзализныця" предупреждала о задержке ряда рейсов из-за проблем со светом.

Напомним, жителей Донецкой области призвали срочно эвакуироваться.

Ведь российские оккупанты продолжают разрушать инфраструктуру. Люди рискуют остаться без электричества, воды, тепла, связи, лекарств и еды.

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