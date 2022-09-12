"Укрзализныця" назначила эвакуационный рейс из Донбасса
Фото: УЗ назначила эвакуационный рейс из Донбасса (Виталий Носач, РБК-Украина)
"Укрзализныця" назначила дополнительный эвакуационный поезд на 12 сентября - из Донбасса во Львов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.
Поезд 234/233 отправится в 16:30 по маршруту Покровск - Днепр - Львов.
Ранее "Укрзализныця" предупреждала о задержке ряда рейсов из-за проблем со светом.
Напомним, жителей Донецкой области призвали срочно эвакуироваться.
Ведь российские оккупанты продолжают разрушать инфраструктуру. Люди рискуют остаться без электричества, воды, тепла, связи, лекарств и еды.
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