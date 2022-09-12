"Укрзализныця" назначила эвакуационный рейс из Донбасса

"Укрзализныця" назначила дополнительный эвакуационный поезд на 12 сентября - из Донбасса во Львов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ .

Поезд 234/233 отправится в 16:30 по маршруту Покровск - Днепр - Львов.

Ранее "Укрзализныця" предупреждала о задержке ряда рейсов из-за проблем со светом.

Напомним, жителей Донецкой области призвали срочно эвакуироваться.

Ведь российские оккупанты продолжают разрушать инфраструктуру. Люди рискуют остаться без электричества, воды, тепла, связи, лекарств и еды.

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