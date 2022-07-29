Евакуаційний поїзд з Покровська скасовано: у чому причина

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Руслана Требушкіна.

"В результаті бойових дій пошкоджено колії, тому поїзд не курсуватиме. Принаймні, поки що. Якщо буде нова інформація на цей рахунок - обов'язково повідомлю", - написав він.

Нагадаємо, раніше жителів Донецької області закликали терміново евакуюватися. Окупаційні війська продовжують руйнувати інфраструктуру, тому люди ризикують залишитися без електрики, води, тепла, зв'язку, ліків і їжі.

Ми писали, що за минулу добу російські війська на Донеччині вбили 8 мирних громадян, 19 отримали поранення.

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