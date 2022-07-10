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"Укрзалізниця" призначила евакуаційний поїзд на 10 липня

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Неділя 10 липня 2022 04:23
"Укрзалізниця" призначила евакуаційний поїзд на 10 липня Фото: Укрзалізниця призначила евакуаційний поїзд на 10 липня (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Артур Родивилов

"Укрзалізниця" призначила евакуаційний поїзд на 10 липня з Покровська в Донецькій області до Львова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу УЗ.

Як зазначається, поїзд 234/233 відправиться о 16:30 за маршрутом Покровськ - Дніпро - Львів.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" терміново змінила маршрути трьох поїздів у Полтаву.

Пізніше в УЗ організували підвезення пасажирів додатковим транспортом.

Додамо, що "Укрзалізниця" не планує підвищувати тарифи на пасажирські перевезення.

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