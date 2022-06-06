"Укрзалізниця" призначила додатковий евакуаційний поїзд на сьогодні

"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційного поїзда на понеділок, 6 червня. Компанія призначила на сьогодні один додатковий рейс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрзалізницю ".

В "Укрзалізниці" зазначають, що час відправлення та прибуття поїздів можуть змінюватися, тому необхідно перевіряти актуальну інформацію на сайті компанії.

Нагадаємо,"Укрзалізниця" з 12 червня запускає новий поїзд з Перемишля до Запоріжжя. Поїзд зупинятиметься в Дніпрі о 13:26 і прибуватиме до Запоріжжя о 15:51. Зворотний рейс буде відходити о 15:30, зупинятися в Дніпрі о 17:33 і прибувати до Перемишля о 12:50.

Ми також писали про те, що "Укрзалізниця" з 8 червня запускає два поїзди з Києва до Житомира. При цьому дорога буде займати менше трьох годин.

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