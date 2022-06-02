"Укрзалізниця" призначила додатковий евакуаційний поїзд на 2 червня

"Укрзалізниця" опублікувала графік додаткового евакуаційного поїзда на четвер, 2 червня. Компанія призначила на сьогодні один рейс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрзалізницю ".

В "Укрзалізниці" зазначають, що час відправлення та прибуття поїздів можуть змінюватися, тому слід перевіряти актуальну інформацію на сайті компанії.

Нагадаємо, російські окупанти ракетним ударом пошкодили залізничну інфраструктуру на Львівській залізниці. Постраждалих серед працівників "Укрзалізниці" немає.

Ми також писали про те, що "Укрзалізниця" вперше за два роки відновлює залізничне сполучення Києва з Черкасами.

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