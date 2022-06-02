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"Укрзалізниця" призначила додатковий евакуаційний поїзд на 2 червня

Фото: "Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційного поїзда на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

"Укрзалізниця" опублікувала графік додаткового евакуаційного поїзда на четвер, 2 червня. Компанія призначила на сьогодні один рейс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Евакуаційний поїзд на 2 червня

  • 16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів

В "Укрзалізниці" зазначають, що час відправлення та прибуття поїздів можуть змінюватися, тому слід перевіряти актуальну інформацію на сайті компанії.

Нагадаємо, російські окупанти ракетним ударом пошкодили залізничну інфраструктуру на Львівській залізниці. Постраждалих серед працівників "Укрзалізниці" немає.

Ми також писали про те, що "Укрзалізниця" вперше за два роки відновлює залізничне сполучення Києва з Черкасами.

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