Бескидський тунель не постраждав. Нові подробиці ракетного удару по Львівській області
Сьогодні ракетним ударом в черговий раз була пошкоджена залізнична інфраструктура на Львівській залізниці. Відомо, що постраждалих серед залізничників немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Камишина.
Ступінь пошкоджень інфраструктури з'ясовують фахівці, проводиться огляд місця ракетного удару. Відомо, що затримуються три пасажирські поїзди, вони знаходяться в безпечних місцях, пасажирам нічого не загрожує.
Також Олександр Камишин підкреслив, що інформація про удар по Бескидському тунелю не відповідає дійсності.
Пізніше в "Укрзалізниці" назвали пасажирські поїзди, які затримуються через ракетний удар. З графіка проходження вибилися:
- №30 Ужгород-Київ
- № 13 Солотвино-Київ
- №145 Львів-Ужгород.
Нагадавши, увечері 1 червня у Львівській області прогриміли вибухи. Окупанти завдали ракетного удару по об'єкту транспортної інфраструктури, в результаті якого кілька людей отримали поранення.
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