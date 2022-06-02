ru ua
Чт, 02 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Бескидський тунель не постраждав. Нові подробиці ракетного удару по Львівській області

Новость на русском →
Львів, Четвер 02 червня 2022 00:47
Бескидський тунель не постраждав. Нові подробиці ракетного удару по Львівській області Крилата ракета (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Сьогодні ракетним ударом в черговий раз була пошкоджена залізнична інфраструктура на Львівській залізниці. Відомо, що постраждалих серед залізничників немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Камишина.

Ступінь пошкоджень інфраструктури з'ясовують фахівці, проводиться огляд місця ракетного удару. Відомо, що затримуються три пасажирські поїзди, вони знаходяться в безпечних місцях, пасажирам нічого не загрожує.

Також Олександр Камишин підкреслив, що інформація про удар по Бескидському тунелю не відповідає дійсності.

Пізніше в "Укрзалізниці" назвали пасажирські поїзди, які затримуються через ракетний удар. З графіка проходження вибилися:

  • №30 Ужгород-Київ
  • № 13 Солотвино-Київ
  • №145 Львів-Ужгород.

Нагадавши, увечері 1 червня у Львівській області прогриміли вибухи. Окупанти завдали ракетного удару по об'єкту транспортної інфраструктури, в результаті якого кілька людей отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львів ракетный удар Вторгнення Росії до України
NEWS
Офіційно. Україна отримає від США системи залпового вогню HIMARS
Офіційно. Україна отримає від США системи залпового вогню HIMARS
DAILY
"Це ми мали б воювати з ворогом, а не наші діти". Репортаж з прифронтового Донбасу
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна "Це ми мали б воювати з ворогом, а не наші діти". Репортаж з прифронтового Донбасу