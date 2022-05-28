"Укрзалізниця" призначила додатковий евакуаційний поїзд на сьогодні

"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційного поїзда на суботу, 28 травня. Компанія призначила на сьогодні додатково один рейс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
Евакуаційний поїзд на 28 травня
В "Укрзалізниці" зазначають, що час відправлення та прибуття поїздів можуть змінюватися, тому рекомендують перевіряти інформацію на сайті компанії.
Нагадаємо, голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишин розповів, скільки компанія щодня витрачаює палива на вагон з тілами російських окупантів.
Ми також писали про те, що "Укрзалізниця" додає ще 6 рейсів за маршрутом Чернігів - Ніжин і назад. Крім того, будуть ще додані рейси за маршрутом Конотоп - Ніжин.
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