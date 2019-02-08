УЗ призначила 26 додаткових рейсів на поїзд Київ-Лисичанськ

Додаткові рейси призначені на лютий-березень

"Укрзализныця" назначила 26 дополнительных рейсов на скорый пассажирский поезд № 20/19 Киев – Лисичанск в феврале-марте 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Как отмечается, в дополнительные рейсы назначены на нечетные даты на период с 7 февраля по 29 марта.

"Один из самых популярных поездов у наших пассажиров – "Киев – Лисичанск". В его составе – исключительно модернизированные вагоны купе и категории "люкс". Плюс – удобное расписание курсирования. На февраль – март мы назначили еще 26 дополнительных рейсов экспресса", - сообщил председатель правления УЗ Евгений Кравцов.

Сообщается, что поезд № 20/19 Киев – Лисичанск курсирует с сентября прошлого года. Отправление из Киева в 21:54 и прибытия Лисичанска в 09:48. Обратно из Лисичанска отправление в 20:28 и прибытие в Киев в 08:44.

Поезд будет курсировать с остановками на станциях Полтава-Киевская, Харьков-Балашовский, Купянск-Узловой, Сватово, Кременное, Рубежное.

РБК-Украина писало, что в Украине сокращают периодичность курсирования с 31 марта поезда № 78/73, 74/73 Львов - Ковель - Москва. Он будет курсировать по нечетным числам месяца (сейчас ходит ежедневно).

Напомним, "Укрзализныця" заявляет, что в 2019 году планирует на четверть поднять стоимость тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом.