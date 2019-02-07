УЗ скорочує графік ще одного поїзда до Росії

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поїзд Львів-Ковель-Москва з 31 березня курсуватиме по непарних числах

В Україні скорочують періодичність курсування ще одного поїзда до Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

Повідомляється, що з 31 березня поїзд № 78/73, 74/73 Львів - Ковель - Москва курсуватиме по непарних числах місяця (зараз ходить щодня).

Також "Укрзалізниця" нагадує, що з 25 лютого скоротиться періодичність курсування поїзду № 20/19 Харків - Москва. А з 5 лютого рідше почали ходити поїзда № 24/23 Одеса - Москва і № 56/55 Хмельницький - Москва з групою вагонів Москва - Жмеринка. В УЗ підкреслюють, що оптимізація залізничного сполучення з РФ пов'язана з падінням пасажиропотоку.

Відзначимо, у вересні міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що Україна не нестиме жодних матеріальних збитків через закриття транспортного сполучення з Російською Федерацією. На його думку, ці поїзди слід переорієнтувати на внутрішні напрямки. Він також заявив, що напрямок на Москву потрібно взагалі закривати, при цьому не уточнивши можливі терміни закриття транспортного сполучення з Росією.