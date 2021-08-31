"Укрзалізниця" нагадала про 50% знижки на квитки: хто може нею скористатися
Фото: УЗ нагадала про знижки для студентів (Віталій Носач, РБК-Україна)
"Укрзалізниця" нагадує про можливість подорожувати у поїздах зі знижкою 50%. Нею можуть скористатися студенти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.
Придбати квитки на поїзди впродовж усього навчального року зі знижкою 50% можуть:
- учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
- студенти (курсанти невійськових) закладів фахової передвищої та вищої освіти.
Подорожувати зі знижкою студенти можуть у:
- плацкартних вагонах;
- вагонах 2-го та 3-го класів усіх категорій поїздів;
- всіх вагонах регіональних поїздів у внутрішньому сполученні;
- приміському сполученні.
Придбати пільгові квитки можна як на сайті УЗ, так і в залізничних касах.