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"Укрзалізниця" нагадала про 50% знижки на квитки: хто може нею скористатися

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Вівторок 31 серпня 2021 14:04
"Укрзалізниця" нагадала про 50% знижки на квитки: хто може нею скористатися Фото: УЗ нагадала про знижки для студентів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

"Укрзалізниця" нагадує про можливість подорожувати у поїздах зі знижкою 50%. Нею можуть скористатися студенти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Придбати квитки на поїзди впродовж усього навчального року зі знижкою 50% можуть:

  • учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
  • студенти (курсанти невійськових) закладів фахової передвищої та вищої освіти.

Подорожувати зі знижкою студенти можуть у:

  • плацкартних вагонах;
  • вагонах 2-го та 3-го класів усіх категорій поїздів;
  • всіх вагонах регіональних поїздів у внутрішньому сполученні;
  • приміському сполученні.

Придбати пільгові квитки можна як на сайті УЗ, так і в залізничних касах.

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