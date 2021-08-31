"Укрзализныця" напомнила о 50% скидках на билеты: кто может ею воспользоваться

"Укрзализныця" напоминает о возможности путешествовать в поездах со скидкой 50%. Ею могут воспользоваться студенты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ .

Приобрести билеты на поезда в течение всего учебного года со скидкой 50% могут:

учащиеся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования;

студенты (курсанты невоенных) учреждений профессионального и высшего образования.

Путешествовать со скидкой студенты могут в:

плацкартных вагонах;

вагонах 2-го и 3-го классов всех категорий поездов;

всех вагонах региональных поездов во внутреннем сообщении;

пригородном сообщении.

Приобрести льготные билеты можно как на сайте УЗ, так и в железнодорожных кассах.