"Укрзализныця" напомнила о 50% скидках на билеты: кто может ею воспользоваться
Фото: УЗ напомнила о скидках для студентов (Виталий Носач, РБК-Украина)
"Укрзализныця" напоминает о возможности путешествовать в поездах со скидкой 50%. Ею могут воспользоваться студенты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.
Приобрести билеты на поезда в течение всего учебного года со скидкой 50% могут:
- учащиеся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования;
- студенты (курсанты невоенных) учреждений профессионального и высшего образования.
Путешествовать со скидкой студенты могут в:
- плацкартных вагонах;
- вагонах 2-го и 3-го классов всех категорий поездов;
- всех вагонах региональных поездов во внутреннем сообщении;
- пригородном сообщении.
Приобрести льготные билеты можно как на сайте УЗ, так и в железнодорожных кассах.