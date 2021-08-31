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"Укрзализныця" напомнила о 50% скидках на билеты: кто может ею воспользоваться

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Вторник 31 августа 2021 14:04
"Укрзализныця" напомнила о 50% скидках на билеты: кто может ею воспользоваться Фото: УЗ напомнила о скидках для студентов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

"Укрзализныця" напоминает о возможности путешествовать в поездах со скидкой 50%. Ею могут воспользоваться студенты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Приобрести билеты на поезда в течение всего учебного года со скидкой 50% могут:

  • учащиеся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования;
  • студенты (курсанты невоенных) учреждений профессионального и высшего образования.

Путешествовать со скидкой студенты могут в:

  • плацкартных вагонах;
  • вагонах 2-го и 3-го классов всех категорий поездов;
  • всех вагонах региональных поездов во внутреннем сообщении;
  • пригородном сообщении.

Приобрести льготные билеты можно как на сайте УЗ, так и в железнодорожных кассах.

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Укрзализныця
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