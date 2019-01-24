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УЗ почала призначати додаткові поїзди на вихідні до 8 березня

Новини » Транспорт    24.01.2019 - 10:33
УЗ почала призначати додаткові поїзди на вихідні до 8 березня
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Робота щодо призначення додаткових поїздів триватиме й надалі

На збільшені вихідні, що пов’язані з Міжнародним жіночим днем 8 березня, призначено вже 6 додаткових поїздів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Зокрема, призначено додатковий поїзд № 162/161 Миколаїв - Київ, що вирушить у рейс з Миколаєва 6 березня, а з Києва 7 березня.

Додаткові поїзди № 191/192 Київ - Львів, № 223/224 Київ - Одеса, № 179/180 Київ - Дніпро та №167/168 Львів - Одеса вирушатимуть у рейси туди та зворотно 8 березня.

"Робота щодо призначення додаткових поїздів триватиме й надалі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, чеський приватний оператор пасажирських перевезень Leo Express планує в грудні 2019 роки запустити перший потяг від кордону України до Праги через Краків.

Також РБК-Україна писало, що ПАТ "Укрзалізниця" 20 грудня 2018 запустила новий поїзд № 90/89 Львів-Перемишль.

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