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У Запорізькій області змінили час комендантської години

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Україна, П'ятниця 29 квітня 2022 21:22
У Запорізькій області змінили час комендантської години Фото: у Запорізькій області повідомил про зміну часу комендантської години (facebook.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

У Запорізькій області повідомил про зміну часу комендантської години 3 1 по 2 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА.

"Зміни комендантської години: 1 травня з 17:00 - 2 травня до 05:00. Відвідання кладовища рекомендовано до 14:00", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти в Запорізькій області викрали двох волонтерів з Великобританії, коли вони евакуювали мирних жителів. Як розповіла врятована британцями сім'я, загарбники вважають їх "шпигунами".

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