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Ураган у Канаді: 8 загиблих, понад півмільйона людей залишилися без електрики

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Оттава, Понеділок 23 травня 2022 05:32
Ураган у Канаді: 8 загиблих, понад півмільйона людей залишилися без електрики Ураган в Канаді (Фото: kingstonist.com)
Автор: Константин Широкун

Кількість загиблих в результаті сильних гроз і урагану у двох найбільш густонаселених провінціях Канади зросла до восьми. Електропостачання позбулося понад півмільйона людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Гроза, що тривала понад дві години, серйозно пошкодила інфраструктуру в Онтаріо і Квебеку. За словами комунальних служб, пориви вітру зі швидкістю 132 км/год валили дерева, виривали електричні стовпи і навіть завалили кілька опор високовольтних ЛЕП. Відновлення електроживлення в населених пунктах займе кілька днів

Прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що федеральний уряд готовий допомогти нужденним. "Ми дбаємо про всіх постраждалих і дякуємо бригадам, які працюють над відновленням електроенергії", — заявив Трюдо.

Раніше повідомлялося, що Канада готова забезпечити безпеку Швеції і Фінляндії до вступу в НАТО. Таким чином країна підтримує принципи Альянсу, які залишаються незмінними протягом більше 70 років.

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