В Україні розпочала роботу гаряча лінія для допомоги населенню, армії та теробороні
Фото: в Україні розпочала роботу гаряча лінія для допомоги населенню, армії та теробороні (УНІАН)
В Україні розпочала роботу гаряча лінія для бажаючих надати гуманітарну допомогу населенню або підтримати українських військових та бійців територіальної оборони.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирила Тимошенко.
Дзвонити на неї безкоштовно з України можна за номером: 0 800 202 600.
З інших країн та з України за тарифами свого оператора зв’язку: +380 44 237 00 02.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що більше тисячі добровольців виявили бажання допомогти Україні у війні з Росією. Вони вже їдуть в нашу країну з 16 країн світу.