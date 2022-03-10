Укрзалізниця дала графік курсування евакуаційних поїздів на 10 березня

В Укрзалізниці розповіли, як курсуватимуть поїзди та здійснюватимуться приміські залізничні перевезення у четвер, 10 березня. Українці зможуть виїхати з Києва, Дніпра, Харкова, Запоріжжя, Вінниці. Також будуть і додаткові евакуаційні рейси з інших міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю .

Поїзд Чоп-Чієрна над Тісоу-Кошице відправлятиметься о 10:35 і прибуватиме до кінцевої зупинки о 13:49.

Зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом в 3 години курсуватимуть 9 пар поїздів.

№67/68 Київ-Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм);

А цілісний список міжнародних евакуаційних рейсів на 10 березня буде виглядати так:

Додаткові евакуаційні рейси призначатимуться протягом дня з урахуванням реального пасажиропотоку, втім, вже зараз можемо анонсувати наступне:

10 березня сполучення по основних станціях будуть виглядати наступним чином:

Нагадаємо, Словаччина і Румунія запускають нові евакуаційні маршрути для українських біженців.

Ми також писали про те, що Укрзалізниця спіймала провідників, які брали гроші з біженців.

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