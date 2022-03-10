Укрзалізниця дала графік курсування евакуаційних поїздів на 10 березня
В Укрзалізниці розповіли, як курсуватимуть поїзди та здійснюватимуться приміські залізничні перевезення у четвер, 10 березня. Українці зможуть виїхати з Києва, Дніпра, Харкова, Запоріжжя, Вінниці. Також будуть і додаткові евакуаційні рейси з інших міст.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
10 березня сполучення по основних станціях будуть виглядати наступним чином:
З Києва
06:23 - №114, 142 Львів-Лиман
07:00 - №722 Дарниця-Харків
07:00 - №732 Дарниця-Дніпро
08:00 - № 705 Дарниця-Львів
12:06 - №45 Ужгород-Лиман
13:34 - №114/142 Лиман-Львів
14:07 - №749 Київ-Івано-Франківськ
14:25 - №769 Київ-Кам'янець-Подільський
15:02 - №55 Київ-Рахів
17:00 - №743 Київ-Львів
17:12 - №13 Київ-Солотвино
17:42 - №792 Київ-Кременчук
17:42 - №790 Київ-Кропивницький
18:30 - №81 Київ-Ужгород
19:06 - №44 Київ-Івано-Франківськ
19:48 - №95 Київ-Рахів
20:05 - №29 Київ-Ужгород
20:12 - №49 Київ-Трускавець
20:21 - №59 Київ-Чоп
20:21 - №57 Київ-Ворохта
21:07 - №38 Київ-Запоріжжя
21:15 - №105 Київ-Одеса
21:22 - №97 Київ-Ковель
21:50 - №15 Харків-Рахів
22:03 - №149 Полтава-Чернівці
22:22 - № 7 Київ-Чернівці
22:37 - №91 Київ-Львів
22:47 - №46 Лиман-Ужгород
23:46 - №771 Київ-Хмельницький
Рейси по ст. Харків:
04:11 - №114, 142 Лиман-Львів
07:15 - ІС+ Харків-Львів
08:00 - ІС+ Харків-Львів
12:36 - №46 Лиман-Ужгород
14:00 - ІС+ Харків-Львів
14:39 - №114, 142 Львів-Лиман
15:09 - №15 Харків-Рахів
17:00 - №723 Харків-Львів
19:27 - №795 Харків-Дніпро
21:08 - №2 Костянтинівка-Івано-Франківськ
21:43 - №7 Харків-Одеса
22:40 - №45 Ужгород-Лиман
Рейси по ст. Дніпро:
06:23 - №796 Дніпро-Харків
08:16 - № 738 Запоріжжя-Київ
14:00 - №732 Дніпро-Львів
14:26 - №41 Дніпро-Трускавець
16:39 - № 6 Запоріжжя-Рахів
Рейси по ст. Запоріжжя:
11:07 - №006 Рахів-Запоріжжя
12:20 - №120 Запоріжжя-Львів
14:45 - №005 Запоріжжя-Рахів
Рейси по ст. Вінниця:
00:28 - №105 Київ-Одеса
00:58 - №078 Одеса-Ковель
01:05 - №041 Дніпро-Трускавець
02:35 - №771 Київ-Хмельницький
03:42 - №060 Чоп-Київ
03:42 - №058 Ворохта-Київ
03:54 - №106 Одеса-Київ
04:31 - №081 Ужгород-Київ
04:42 - №050 Трускавець-Київ
06:03 - №056 Рахів-Київ
06:47 - №770 Кам'янець-Подільський-Київ
16:41 - №772 Хмельницький-Київ
17:20 - №769 Київ-Кам'янець-Подільський
18:07 - №055 Київ-Рахів
20:50 - №716 Львів-Київ
21:45 - №081 Київ-Ужгород
22:32 - №042 Трускавець-Дніпро
23:17 - №049 Київ-Трускавець
23:26 - №057 Київ-Ворохта
23:26 - №059 Київ-Чоп
Додаткові евакуаційні рейси призначатимуться протягом дня з урахуванням реального пасажиропотоку, втім, вже зараз можемо анонсувати наступне:
Краматорськ
Поїзд 261/262 Краматорськ-Львів, 13 вагонів, 09:00
Харків
Поїзд 229/230 Харків-Ужгород, 21 вагон, 09:40
Дніпро
П. 203/204 Дніпро-Чоп, 18 вагонів, 11:00
П. 215/216 Дніпро-Чоп, 15 вагонів, 19:00
Кривий Ріг
Поїзд 219/220 Кривий Ріг-Чоп, 15 вагонів, 12:00
Поїзд 221/222 Кривий Ріг-Львів, 12 вагонів, 15:00
Одеса
Поїзд 238/237 Одеса-Ужгород, 19 вагонів, 22:32
А цілісний список міжнародних евакуаційних рейсів на 10 березня буде виглядати так:
Польща
№ 7603/7604 Львів-Пшемисль о 00:40;
№ 7605/7606 Львів-Пшемисль о 05:27;
№35/36 (Одеса) Львів-Пшемисль о 07:10;
№ 907/908 Дніпро-Хелм в 08:00;
№ 7607/7608 Львів-Пшемисль о 08:52;
№ 916/915 Кривий Ріг-Хелм о 10:30;
№ 902/901 Запоріжжя-Хелм о 11:00;
№ 7609/7610 Львів-Пшемисль о 12:12;
№ 7616/7617 Львів-Хелм о 14:00;
№ 7611/7612 Львів-Пшемисль о 15:40;
№67/68 Київ-Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм);
№ 7601/7602 Львів-Пшемисль о 19:55;
№7618/7619 Львів-Хелм о 20:30.
Угорщина
Зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом в 3 години курсуватимуть 9 пар поїздів.
Словаччина
Поїзд Чоп-Чієрна над Тісоу-Кошице відправлятиметься о 10:35 і прибуватиме до кінцевої зупинки о 13:49.
Нагадаємо, Словаччина і Румунія запускають нові евакуаційні маршрути для українських біженців.
Ми також писали про те, що Укрзалізниця спіймала провідників, які брали гроші з біженців.
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