В "Укрзалізниці" заявили про створення бізнес-вертикалі вантажних перевезень

"Укрзалізниця" в межах реформування структури компанії створює окрему бізнес-вертикаль вантажних перевезень, використовуючи досвід розвинених країн світу.

Про це повідомив директор із комерційної роботи й логістики компанії Іраклі Езугбая під час пресконференції 24 грудня, пише прес-служба УЗ.

"Вантажні перевезення в усьому світі - це окремий, фінансово важливий для країни бізнес-напрям. Міжнародний досвід наших стратегічних партнерів - Європейського союзу - підказує, що країни ЄС, Північної Америки мають власного національного вантажного перевізника, який був виділений у процесі реформування. Наприклад, успішним досвідом із нами в процесі співпраці можуть поділитися Словаччина, Польща, Угорщина, Німеччина, Франція", - повідомив він.

За словами Іраклі Езугбая, основним завданням реформування структури "Укрзалізниці" є чітке виділення ключових вертикалей бізнесу з необхідними для безперебійної роботи активами.

"Вантажні перевезення - єдиний прибутковий напрям роботи компанії. Нагадаю, що в листопаді ми збільшили обсяги перевезення вантажів на 7% у всіх видах сполучення, і компанія планує вже найближчим часом щодоби навантажувати 1 млн тонн вантажів. Наступне завдання - приведення структури вертикалі вантажних перевезень до прозорого, чесного, зрозумілого й ефективного механізму", - наголосив директор з комерційної роботи і логістики "Укрзалізниці".

Іраклі Езугбая повідомив, що основою вказаної структури стане новостворений вантажний перевізник UZ Cargo, додатковим функціоналом - Центр транспортного сервісу "Ліски", Рефрижераторна вагонна компанія та Центр транспортної логістики. Інші активи буде віднесено до інфраструктурної вертикалі, як це продиктовано успішним міжнародним досвідом.

"Екосистема вантажних перевезень однакова в усьому світі. Ми вважаємо, що "Укрзалізниця" повинна стати частиною екосистеми, а не винаходити велосипед, який везе нас у зворотному напрямку - до боргів і занепаду. Зрештою ми побудуємо зрозумілий прозорий бізнес зі спрощеними процедурами для всіх клієнтів і партнерів, щоб везти швидше, більше і краще", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" не буде подавати пропозиції до Міністерства інфраструктури України щодо підвищення у 2021 році тарифів на залізничні вантажні перевезення.